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Кресло - глайдер Амелия

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Характеристики товара

Описание

В основании кресла Амелия деревянный каркас из шлифованного бруса, березовой фанеры и ДСП. Для наибольшей упругости и мягкости в модели использованы пружины змейка и высокоэластичный пенополиуретан 35 плотности, синтепух, Холлкон. Резинотканные ремешки, которые находятся в спинке создают дополнительную комфортность для сидящего.

Оснащенное особым механизмом - Глайдером, диван легко превращается из обыкновенного кресла в кресло - качалку, именно этот механизм поворачивает модель на 360 градусов, и дает возможность разложить кресло в положение полулежа. Для этого достаточно одного нажатия на механизм - и Вы уже наслаждаетесь великолепным отдыхом лежа. При надавливании позвоночником на спинку, Вы откидываетесь на нее, тем временем выдвигается изящная, но прочная подставка для ног.

Глайдер Амелия абсолютно безопасен для окружающих домашних питомцев и для сидящего в нем человека. Ваши полы не будут испорчены, так как следов в результате качания не будет, основа кресла неподвижна.

Вы не услышите никакого скрипа, процесс раскачивания бесшумен.

Внешний вид кресла Амелия красив и аккуратен и позволит поставить модель в любую комнату. Благодаря всем этим качествам популярность кресла - глайдера Амелия постоянно растет.

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Основные характеристики

  • Ширина1050 мм
  • Глубина1170 мм

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Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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