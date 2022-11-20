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Кресло - глайдер Данхилл - фото 1

Кресло - глайдер Данхилл

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Характеристики товара

Описание

Длина: 149 см

Высота: 95 см

Ширина: 71 см

Материал: экокожа, дерево

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