Характеристики товара
Описание
Длина: 149 см
Высота: 95 см
Ширина: 71 см
Материал: экокожа, дерево
Длина: 149 см
Высота: 95 см
Ширина: 71 см
Материал: экокожа, дерево
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Карнавал сиреневое + синее
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Скамья Сеттл белый
Фуршетная юбка односторонняя
Покрывало PN 220-122
Покрывало PN 220-123
Покрывало PN 220-124
Транспортировочный чехол для круглого стола 1100H
Подсветка Gleam белый
Подсветка Raphael бронза
Столешница Дуолит, круг 80
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден