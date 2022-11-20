Характеристики товара
Описание
Кресло, имеющее маятниковый механизм, который позволит мягко и мерно раскачивать кресло - глайдер Мирум. Кресло - глайдер Мирум имеет несколько позиций отдыха: сидящее положение, полулежа, лежа. При надавливании спиной на спинку кресла, Вы можете принять то или иное положение, а клавиша, которой оснащается боковая часть, приводит в движение подножку, выдвигается вперед. В исходное положение кресло - глайдер возвращается при поднятии спины человека, спинка возвращается в вертикальное положение 45 градусов, а легким движением ног загоняется подножка.
Кресло - глайдер имеет неоспоримые преимущества: качание модели происходит совершенно бесшумно и не повреждает поверхность пола.
Кресло - глайдер Мирум может изготавливаться как в тканевом исполнении, так и кожаном, допускается и комбинация двух видов тканей (кож.).
Основные характеристики
- Ширина960 мм
- Глубина1150 мм