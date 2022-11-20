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Кресло - глайдер Мирум

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Характеристики товара

Описание

Кресло, имеющее маятниковый механизм, который позволит мягко и мерно раскачивать кресло - глайдер Мирум. Кресло - глайдер Мирум имеет несколько позиций отдыха: сидящее положение, полулежа, лежа. При надавливании спиной на спинку кресла, Вы можете принять то или иное положение, а клавиша, которой оснащается боковая часть, приводит в движение подножку, выдвигается вперед. В исходное положение кресло - глайдер возвращается при поднятии спины человека, спинка возвращается в вертикальное положение 45 градусов, а легким движением ног загоняется подножка.

Кресло - глайдер имеет неоспоримые преимущества: качание модели происходит совершенно бесшумно и не повреждает поверхность пола.

Кресло - глайдер Мирум может изготавливаться как в тканевом исполнении, так и кожаном, допускается и комбинация двух видов тканей (кож.).

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Основные характеристики

  • Ширина960 мм
  • Глубина1150 мм

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WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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