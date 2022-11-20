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Кресло - глайдер Силкшайн - фото 1

Кресло - глайдер Силкшайн

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Характеристики товара

Описание

Удобное кресло-маятник с подножкой Силкшайн экокожа, с анатомической спинкой и удобным маятниковым механизмом для легкого покачивания. Конструкция кресла устойчивая, оно никогда не сдвинется с места при раскачивании. Каркас из массива натурального дерева. Обивка из качественной экокожи, цвета на выбор. Поставляется в разобранном виде, фурнитура и инструкция по сборке в комплекте.

Габариты изделия в собранном виде (ДхШхВ): 1050х640/570х1040 мм
Габариты уп.1
Размер картонной упаковки (ДхШхВ): 87х49х11 см
Вес: 9.2 кг
Объем: 0.04
Габариты уп.2 (мягкий элемент)
Габариты мягкой упаковки (ДхШхВ): 61х57х85 см
Вес: 9.3 кг
Объем: 0.3
Глубина сидения 50 см
Высота от сидения 69 см
Ширина 57 см
Толщина 14 см
Общий вес/объем упаковок:
Вес: 18.5
Объем: 0.34

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