Характеристики товара
Описание
Стильное кресло Гоулберн – идеальный пример гармоничного сочетания элегантной строгости геометрических форм и удобной конфигурации. Мы позаботились о высоком качестве конструкции. Благодаря прочному металлическому каркасу, оно прослужит Вам долгий срок. Кресло идеально впишется в интерьер в современном или лофт стиле. Кресло с невысокими ножками чаще всего выбирают для лобби, лаунж зон и баров, но оно отлично смотрится и как акцентное кресло в гостиной современного дома.
Кресло изготовлено из материалов высокого качества. Каркас выполнен из металла и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Подлокотники – натуральный массив дерева. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Использование фактурного микровелюра в качестве обивки делает модель не только красивой, но и практичной.Максимальная статическая нагрузка на кресло – 200 кг.
Основные характеристики
- Высота795 мм
- Ширина690 мм
- Глубина760 мм
- Вес22,76 кг
- Материалпенополиуретан
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьямикровелюр
- Страна изготовленияРоссия