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Кресло Гоулберн, серое утро

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Кресло Гоулберн, дымный

Характеристики товара

Описание

Стильное кресло Гоулберн – идеальный пример гармоничного сочетания элегантной строгости геометрических форм и удобной конфигурации. Мы позаботились о высоком качестве конструкции. Благодаря прочному металлическому каркасу, оно прослужит Вам долгий срок. Кресло идеально впишется в интерьер в современном или лофт стиле. Кресло с невысокими ножками чаще всего выбирают для лобби, лаунж зон и баров, но оно отлично смотрится и как акцентное кресло в гостиной современного дома.

Кресло изготовлено из материалов высокого качества. Каркас выполнен из металла и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Подлокотники – натуральный массив дерева. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Использование фактурного микровелюра в качестве обивки делает модель не только красивой, но и практичной.Максимальная статическая нагрузка на кресло – 200 кг.

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Основные характеристики

  • Высота795 мм
  • Ширина690 мм
  • Глубина760 мм
  • Вес22,76 кг
  • Материалпенополиуретан
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Страна изготовленияРоссия

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