Кресло Грейс, горчичное

10 оценок

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Кресло Грейс, горчичное

4.2
17 990 ₽
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Журнальный столик Milano

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина720 мм
  • Глубина970 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветжелтый

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