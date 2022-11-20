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          Фотография Кресло груша Оксфорд от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Кресло груша Оксфорд

          4.6
          Оптовая цена
          от 1 090 ₽
          При покупке от 1 штук
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          Кресло груша Оксфорд
          Кресло груша Оксфорд
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          Характеристики товара

          Описание

          Преимущества бескаркасных кресел

          • Функциональность – кресло-мешок легко переносится, не занимает много места и может храниться в шкафу, что дает возможность использовать его на мероприятиях или семинарах;
          • Гипоаллергенность – в качестве наполнителя в креслах грушах используется полистирол: данный материал не вызывает аллергию, не пропускает влагу и является полностью безопасным при использовании;
          • Комфорт – кресло-мешок принимает форму Вашего тела благодаря своей анатомической структуре, поэтому сидеть или лежать в нем очень удобно - Вы сможете полностью расслабиться и снять мышечное напряжение. Такую мебель можно устанавливать и в детских комнатах, поскольку кресло не имеет острых углов и абсолютно безопасно даже для детских игр;
          • Практичность – кресло-грушу можно использовать в жилом помещении, офисном центре, ресторане или кальянной, и даже для посиделок с друзьями на природе. Кресло-мешок легко очищается, устойчиво к загрязнениям, не пропускает влагу. Благодаря большому выбору расцветок и принтов, Вы сможете подобрать идеальное кресло для самого комфортного отдыха!
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