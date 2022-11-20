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Кресло Halmar Retro, серый - фото 1

Кресло Halmar Retro, серый

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина700 мм
  • Вес14.6 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.18 м3

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