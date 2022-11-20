Кресло HARPER-INDIGO

14 оценок

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Кресло HARPER-INDIGO

4.3
133 790 ₽167 290 ₽
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Предыдущий товар в категории Кресло ZELDA
Кресло ZELDA
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Кресло SARTEANO

Характеристики товара

Описание

Обивочная ткань высокого класса, декоративные гвоздики, прямые квадратные ножки - это кресло несомненно придется по вкусу очень многим.

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Основные характеристики

  • Ширина1040 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина1000 мм

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