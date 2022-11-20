Характеристики товара
Описание
Планируете ли Вы устроить масштабный ремонт либо просто освежить интерьер своей квартиры или офиса – ультрасовременная дизайнерская мебель поможет вам скорректировать внутренний «пейзаж» помещения, придав ему стильный, продуманный вид.
Кресло Hey Chair, минималистичное и функциональное, представляет собой удобную эргономичную чашу с низкой спинкой и подлокотниками, обитую гладкой кожей и закрепленную на устойчивой «четырехпалой» ножке. Роликовые колёсики обеспечат максимальное удобство для тех, кто ценит свободу движений в сочетании с плавностью и легкостью.
Кресло Hey Chair – выбор тех, кто ценит комфорт и стильные продуманные решения, не перегружающие пространство.
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина590 мм
- Глубина510 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес8.2 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьякожа
- Максимальная нагрузка180 кг