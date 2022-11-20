Кресло HAY CHAIR, оранжевый

14 оценок

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Характеристики товара

Описание

Планируете ли Вы устроить масштабный ремонт либо просто освежить интерьер своей квартиры или офиса – ультрасовременная дизайнерская мебель поможет вам скорректировать внутренний «пейзаж» помещения, придав ему стильный, продуманный вид.

Кресло Hey Chair, минималистичное и функциональное, представляет собой удобную эргономичную чашу с низкой спинкой и подлокотниками, обитую гладкой кожей и закрепленную на устойчивой «четырехпалой» ножке. Роликовые колёсики обеспечат максимальное удобство для тех, кто ценит свободу движений в сочетании с плавностью и легкостью.

Кресло Hey Chair – выбор тех, кто ценит комфорт и стильные продуманные решения, не перегружающие пространство.

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес8.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьякожа
  • Максимальная нагрузка180 кг

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