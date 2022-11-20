Характеристики товара
Описание
Дизайнерский стул выделяется функциональной простотой характерной для всей серии Hee Welling.
Полипропиленовая чаша стула это единая форма спинки и подлокотников, которая обеспечивает превосходный комфорт и эстетику целостного изделия.
Опоры из массива бука в натуральном оттенке дерева отправляют нас к скандинавскому стилю и обеспечивают стабильность, надёжность и долговечность конструкции.
Основные характеристики
- Высота775 мм
- Ширина615 мм
- Глубина520 мм
- Вес4.2 кг
- Материал каркасамассив дерева, бук
- Материал сиденьяпластик
- Цветсерый