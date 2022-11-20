Кресло Hee Welling, серое

6 оценок

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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стул выделяется функциональной простотой характерной для всей серии Hee Welling.

Полипропиленовая чаша стула это единая форма спинки и подлокотников, которая обеспечивает превосходный комфорт и эстетику целостного изделия.

Опоры из массива бука в натуральном оттенке дерева отправляют нас к скандинавскому стилю и обеспечивают стабильность, надёжность и долговечность конструкции.

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Основные характеристики

  • Высота775 мм
  • Ширина615 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес4.2 кг
  • Материал каркасамассив дерева, бук
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветсерый

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