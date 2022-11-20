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Кресло Ибица, зеленый - фото 1

Кресло Ибица, зеленый

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Кресло Ибица, бежевый

Характеристики товара

Описание

Кресло Ибица “Ibiza” с имитацией структуры натурального дерева. Кресло предназначено для коммерческого и частного применения, штабелируется, сделано из качественного полипропилена и способно выдерживать нагрузки до 180 кг. Полипропилен прошел двойную обработку для повышения износостойкости и защиты от влияния природных факторов, таких как ультрафиолетовые лучи, повышенная влажность, перепады температур.

Размеры, вес кресла: Глубина: 470 мм. Ширина: 590 мм. Высота: 890 мм, до подлокотников – 630 мм, до сиденья – 430 мм.. Вес: 3,5 кг.

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина470 мм

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