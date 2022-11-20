Характеристики товара
Описание
Кресло Ибица “Ibiza” с имитацией структуры натурального дерева. Кресло предназначено для коммерческого и частного применения, штабелируется, сделано из качественного полипропилена и способно выдерживать нагрузки до 180 кг. Полипропилен прошел двойную обработку для повышения износостойкости и защиты от влияния природных факторов, таких как ультрафиолетовые лучи, повышенная влажность, перепады температур.
Размеры, вес кресла: Глубина: 470 мм. Ширина: 590 мм. Высота: 890 мм, до подлокотников – 630 мм, до сиденья – 430 мм.. Вес: 3,5 кг.
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Ширина590 мм
- Глубина470 мм