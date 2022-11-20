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          Фотография Кресло игровое CH-W770/BLACK, белый пластик от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Кресло игровое CH-W770/BLACK, белый пластик

          5
          Оптовая цена
          от 20 690 ₽
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          Кресло игровое CH-W770/BLACK, белый пластик
          Кресло игровое CH-W770/BLACK, белый пластик
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          Кресло игровое CH-W770/BLACK, белый пластик

          5
          20690 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина380 мм
          • Высота до сиденья480/560 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Ширина520 мм
          • Вес17.8 кг
          • Материал сиденьяткань/ сетка
          • Высота1050 мм

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