Товар в корзине. Перейти
Кресло игровое "Driver", искусственная черная кожа + красная сетка - фото 1Кресло игровое "Driver", искусственная черная кожа + красная сетка - фото 2Кресло игровое "Driver", искусственная черная кожа + красная сетка - фото 3Кресло игровое "Driver", искусственная черная кожа + красная сетка - фото 4Кресло игровое "Driver", искусственная черная кожа + красная сетка - фото 5Кресло игровое "Driver", искусственная черная кожа + красная сетка - фото 6Кресло игровое "Driver", искусственная черная кожа + красная сетка - фото 7Кресло игровое "Driver", искусственная черная кожа + красная сетка - фото 8Кресло игровое "Driver", искусственная черная кожа + красная сетка - фото 9

Кресло игровое "Driver", искусственная черная кожа + красная сетка

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло игровое "Driver", искусственная синяя кожа + бирюзовая сетка
Кресло игровое "Driver", искусственная синяя кожа + бирюзовая сетка
Следующий Кресло игровое "Driver", искусственная черная кожа + оранжевая сетка
Кресло игровое "Driver", искусственная синяя кожа + бирюзовая сетка

Характеристики товара

Описание

Механизм качания с фиксацией в вертикальном положении.

  • Материал подлокотников: пластик с мягкими накладками;
  • Материал крестовины: пластик;
  • Механизм качания отсутствует (регулировка только по высоте);
  • Материал роликов: полиамид;
  • Подголовник: с подголовником;
  • Наполнитель: ППУ.

Габариты и вес упаковок

  • Габариты: 64x35x79 - 1 уп..
  • Вес: 18.20 кг.
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1260 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина520 мм
  • Материал сиденьяискусственная кожа, кожзам
  • Максимальная нагрузка120 кг

Похожие товары

Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRICНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
6

Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC

Кресло игровое CH-778NНастоящее фото товара Кресло игровое CH-778N, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
12

Кресло игровое CH-778N

Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRICНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
5

Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC

В наличии 30 шт.
Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена
12

Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа

Кресло компьютерное Forsage TMНастоящее фото товара Кресло компьютерное Forsage TM, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
15

Кресло компьютерное Forsage TM

В наличии 32 шт.
Кресло компьютерное Lotus S16 экокожаНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
15

Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа

В наличии 9 шт.
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
14

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
9

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевыйНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
15

Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый

В наличии 19 шт.
Кресло игровое VIKING 3 AERO REDНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 3 AERO RED, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
7

Кресло игровое VIKING 3 AERO RED

С этим товаром покупают
Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
7

Стол Лидер 1 с подставкой для ног

Стул Хит 25мм - золото, синяя коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55033
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, синяя корона

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Настоящее фото товара Секция стульев 01, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена
9

Секция стульев 01

Настоящее фото товара Секция стульев 02, произведённого компанией ChiedoCover
30 750
Оптовая цена
12

Секция стульев 02

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
133Хит

Стул Изо

Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый

Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло компьютерное Lotus S6 экокожаНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
12

Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа

В наличии 22 шт.
Кресло игровое VIKING 2 AERO искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 2 AERO искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
11

Кресло игровое VIKING 2 AERO искусственная кожа

Кресло компьютерное Lotus S4 тканьНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S4 ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
8

Кресло компьютерное Lotus S4 ткань

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2