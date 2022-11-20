Характеристики товара
Описание
Механизм качания с фиксацией в вертикальном положении.
- Материал подлокотников: пластик с мягкими накладками;
- Материал крестовины: пластик;
- Механизм качания отсутствует (регулировка только по высоте);
- Материал роликов: полиамид;
- Подголовник: с подголовником;
- Наполнитель: ППУ.
Габариты и вес упаковок
- Габариты: 64x35x79 - 1 уп..
- Вес: 18.20 кг.
Основные характеристики
- Высота1260 мм
- Ширина620 мм
- Глубина520 мм
- Материал сиденьяискусственная кожа, кожзам
- Максимальная нагрузка120 кг