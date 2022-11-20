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Кресло игровое "Driver", искусственная зелёная кожа + серая сетка - фото 1Кресло игровое "Driver", искусственная зелёная кожа + серая сетка - фото 2Кресло игровое "Driver", искусственная зелёная кожа + серая сетка - фото 3Кресло игровое "Driver", искусственная зелёная кожа + серая сетка - фото 4Кресло игровое "Driver", искусственная зелёная кожа + серая сетка - фото 5Кресло игровое "Driver", искусственная зелёная кожа + серая сетка - фото 6Кресло игровое "Driver", искусственная зелёная кожа + серая сетка - фото 7Кресло игровое "Driver", искусственная зелёная кожа + серая сетка - фото 8Кресло игровое "Driver", искусственная зелёная кожа + серая сетка - фото 9

Кресло игровое "Driver", искусственная зелёная кожа + серая сетка

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Кресло игровое "Driver", искусственная белая кожа + красная сетка
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Кресло игровое "Driver", искусственная белая кожа + красная сетка

Характеристики товара

Описание

Механизм качания с фиксацией в вертикальном положении.

  • Материал подлокотников: пластик с мягкими накладками;
  • Материал крестовины: пластик;
  • Механизм качания отсутствует (регулировка только по высоте);
  • Материал роликов: полиамид;
  • Подголовник: с подголовником;
  • Наполнитель: ППУ.

Габариты и вес упаковок

  • Габариты: 64x35x79 - 1 уп..
  • Вес: 18.20 кг.
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Основные характеристики

  • Высота1260 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина520 мм
  • Материал сиденьяискусственная кожа, кожзам
  • Максимальная нагрузка120 кг

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