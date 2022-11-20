Товар в корзине. Перейти
Кресло игровое TetChair "Racer GT Military", бордовый - фото 1Кресло игровое TetChair "Racer GT Military", бордовый - фото 2Кресло игровое TetChair "Racer GT Military", бордовый - фото 3Кресло игровое TetChair "Racer GT Military", бордовый - фото 4Кресло игровое TetChair "Racer GT Military", бордовый - фото 5Кресло игровое TetChair "Racer GT Military", бордовый - фото 6Кресло игровое TetChair "Racer GT Military", бордовый - фото 7

Кресло игровое TetChair "Racer GT Military", бордовый

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло игровое TetChair "Racer GT Military", серый
Кресло игровое TetChair "Racer GT Military", серый
Следующий Кресло игровое TetChair "Racer GT Military", металлик/красный
Кресло игровое TetChair "Racer GT Military", серый

Характеристики товара

Описание

Эргономичность и эстетика — основные признаки, отличающие данную модель кресла. Именно удобство эксплуатации стало приоритетной задачей для разработчиков офисной мебели.

Кресло спроектировано так, что даже после полного трудового дня, вы не почувствуете напряжения в пояснице. А физическое состояние, как известно, не самый последний фактор, влияющий на производительность и качество труда.

Кроме функционала, данную позицию характеризует и внешняя привлекательность. Такое кресло будет уместно в помещении с любым дизайнерским решением.

  • Механизм качания: механизм качания с фиксацией в вертикальном положении;
  • Ролики: полиуретан;
  • Минимальная высота кресла: 127 см;
  • Максимальная высота кресла: 137 см;
  • Подлокотники с накладками;
  • С подъемным механизмом.
Габариты и вес упаковок
  • 64x35x79 (15.80 кг) - 1 уп.
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1270 мм
  • Ширина660 мм
  • Глубина490 мм
  • Материалискусственная кожа, ткань, кожзам
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
  • Максимальная нагрузка120 кг

Похожие товары

Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRICНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
6

Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC

Кресло игровое CH-778NНастоящее фото товара Кресло игровое CH-778N, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
12

Кресло игровое CH-778N

Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRICНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
5

Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC

В наличии 30 шт.
Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена
12

Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа

Кресло компьютерное Forsage TMНастоящее фото товара Кресло компьютерное Forsage TM, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
15

Кресло компьютерное Forsage TM

В наличии 32 шт.
Кресло компьютерное Lotus S16 экокожаНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
15

Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа

В наличии 9 шт.
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
14

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
9

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевыйНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
15

Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый

В наличии 19 шт.
Кресло игровое VIKING 3 AERO REDНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 3 AERO RED, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
7

Кресло игровое VIKING 3 AERO RED

С этим товаром покупают
Кресло руководителя TopChairs Atlant, коричневоеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Atlant, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99046
23 990 ₽Оптовая цена
10

Кресло руководителя TopChairs Atlant, коричневое

Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
8

Кресло игровое VIKING-11, синее

Кресло CH-330M без подлокотников, малиновыйНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Кресло CH-330M без подлокотников, малиновый

В наличии 100 шт.
Кресло офисное TopChairs Simple красноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple красное, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39061
10 990 ₽Оптовая цена
9

Кресло офисное TopChairs Simple красное

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
7

Стул-кресло Самба М, серый

Ортопедическое кресло GefestНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Gefest, произведённого компанией ChiedoCover
от39 690
Оптовая цена
15

Ортопедическое кресло Gefest

Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло компьютерное Lotus S6 экокожаНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
12

Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа

В наличии 22 шт.
Кресло игровое VIKING 2 AERO искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 2 AERO искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
11

Кресло игровое VIKING 2 AERO искусственная кожа

Кресло компьютерное Lotus S4 тканьНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S4 ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
8

Кресло компьютерное Lotus S4 ткань

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1