Характеристики товара
Описание
Эргономичность и эстетика — основные признаки, отличающие данную модель кресла. Именно удобство эксплуатации стало приоритетной задачей для разработчиков офисной мебели.
Кресло спроектировано так, что даже после полного трудового дня, вы не почувствуете напряжения в пояснице. А физическое состояние, как известно, не самый последний фактор, влияющий на производительность и качество труда.
Кроме функционала, данную позицию характеризует и внешняя привлекательность. Такое кресло будет уместно в помещении с любым дизайнерским решением.
- Механизм качания: механизм качания с фиксацией в вертикальном положении;
- Ролики: полиуретан;
- Минимальная высота кресла: 127 см;
- Максимальная высота кресла: 137 см;
- Подлокотники с накладками;
- С подъемным механизмом.
- 64x35x79 (15.80 кг) - 1 уп.
Основные характеристики
- Высота1270 мм
- Ширина660 мм
- Глубина490 мм
- Материалискусственная кожа, ткань, кожзам
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
- Максимальная нагрузка120 кг