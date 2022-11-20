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Кресло игровое TetChair "Racer GT Military", серый

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Кресло игровое TetChair "Racer GT Military", синий

Характеристики товара

Описание

Эргономичность и эстетика — основные признаки, отличающие данную модель кресла. Именно удобство эксплуатации стало приоритетной задачей для разработчиков офисной мебели.

Кресло спроектировано так, что даже после полного трудового дня, вы не почувствуете напряжения в пояснице. А физическое состояние, как известно, не самый последний фактор, влияющий на производительность и качество труда.

Кроме функционала, данную позицию характеризует и внешняя привлекательность. Такое кресло будет уместно в помещении с любым дизайнерским решением.

  • Механизм качания: механизм качания с фиксацией в вертикальном положении;
  • Ролики: полиуретан;
  • Минимальная высота кресла: 127 см;
  • Максимальная высота кресла: 137 см;
  • Подлокотники с накладками;
  • С подъемным механизмом.
Габариты и вес упаковок
  • 64x35x79 (15.80 кг) - 1 уп.
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Основные характеристики

  • Высота1270 мм
  • Ширина660 мм
  • Глубина490 мм
  • Материалискусственная кожа, ткань, кожзам
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
  • Максимальная нагрузка120 кг

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