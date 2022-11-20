Кресло игровое TopChairs Camaro желтое

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло игровое TopChairs Camaro желтое

4.8
16 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кресло игровое TopChairs Racer Midi черно-синее
Кресло игровое TopChairs Racer Midi черно-синее
Следующий Кресло игровое TopChairs Camaro красное
Кресло игровое TopChairs Camaro красное

Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с продуманной формой сиденья и спинки, которое позволяет проводить долгое время за экраном компьютера. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.

Механизм качания TopGun с системой регулировки по высоте газ лифт III класса позволяет позволяет точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения.

Кресло укомплектовано ортопедическими подушками для поддержки шеи и пояса, каждая из которых может быть настроена так, как вам захочется.

Отличную устойчивость креслу придает широкий радиус пятилучья - 35 см. Полиуретановые колесики мягко ездят по покрытию пола, не царапая его и не создавая шума.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 84,5*65*28

Вес брутто: 19,5 кг

Объем: 0,155 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1350 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота до сиденья450/545 мм
  • Вес17.5 кг
  • Материал каркасапластик, металл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
135Хит

Стол Лидер 1

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Настоящее фото товара Стул ученический LP/6 с местом для хронения, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена
14

Стул ученический LP/6 с местом для хронения

Настоящее фото товара Стул ученический LP/7.1, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
5

Стул ученический LP/7.1

Настоящее фото товара Стул ученический LP/7.2, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
14

Стул ученический LP/7.2

Настоящее фото товара Стул ученический LP/8, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
15

Стул ученический LP/8

Настоящее фото товара Стул ученический LP/7, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
14

Стул ученический LP/7

Стационарные опоры для офисных креселНастоящее фото товара Стационарные опоры для офисных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
280
Оптовая цена
15

Стационарные опоры для офисных кресел

Другие товары из раздела

Кресло игровое TopChairs Camaro синееНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Camaro синее, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
10

Кресло игровое TopChairs Camaro синее

Кресло игровое TopChairs Diablo белоеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Diablo белое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99026
19 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло игровое TopChairs Diablo белое

В наличии 83 шт.
Кресло игровое TopChairs Diablo красноеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Diablo красное, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99036
19 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло игровое TopChairs Diablo красное

В наличии 100 шт.
Кресло РисмерНастоящее фото товара Кресло Рисмер, произведённого компанией ChiedoCover
от15 650
Оптовая цена
12

Кресло Рисмер

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1909
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2