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Кресло игровое TopChairs Camaro желтое

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Стул Монарх серый
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Стул Монарх серый

Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с продуманной формой сиденья и спинки, которое позволяет проводить долгое время за экраном компьютера. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.

Механизм качания TopGun с системой регулировки по высоте газ лифт III класса позволяет точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения.

Кресло укомплектовано ортопедическими подушками для поддержки шеи и пояса, каждая из которых может быть настроена так, как вам захочется. Механизм регулировки угла наклона спинки от 90 до 180 градусов с фиксацией в любом положении позволяет расположиться в кресле максимально комфортно.

Отличную устойчивость креслу придает широкий радиус пятилучья - 35 см. Полиуретановые колесики мягко ездят по покрытию пола, не царапая его и не создавая шума.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Высота1350 мм
  • Высота до сиденья450/545 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес17.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки845 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки280 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки19.50 кг

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