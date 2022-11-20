Характеристики товара
Описание
Игровое компьютерное кресло с продуманной формой сиденья и спинки, которое позволяет проводить долгое время за экраном компьютера. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.
Механизм качания TopGun с системой регулировки по высоте газ лифт III класса позволяет точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения.
Кресло укомплектовано ортопедическими подушками для поддержки шеи и пояса, каждая из которых может быть настроена так, как вам захочется. Механизм регулировки угла наклона спинки от 90 до 180 градусов с фиксацией в любом положении позволяет расположиться в кресле максимально комфортно.
Отличную устойчивость креслу придает широкий радиус пятилучья - 35 см. Полиуретановые колесики мягко ездят по покрытию пола, не царапая его и не создавая шума.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Высота1350 мм
- Высота до сиденья450/545 мм
- Глубина530 мм
- Вес17.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветжелтый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки845 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки280 мм
- Объём упаковки0.15 м3
- Вес упаковки19.50 кг