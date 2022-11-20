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Кресло игровое TopChairs Cherokee синее

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты:

Вес брутто: 22,5

Объем: 0,177

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Основные характеристики

  • Высота1350 мм
  • Ширина660 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес20 кг
  • Страна изготовленияКитай

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