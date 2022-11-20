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Кресло игровое TopChairs Concorde красное

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Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с продуманной формой сиденья и спинки, которое позволяет проводить долгое время за экраном компьютера. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах. Кресло укомплектовано мягким подголовником для поддержки шеи.

Механизм качания TopGun с системой регулировки по высоте газ лифт II класса позволяет точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения.

Отличную устойчивость креслу придает широкий радиус пятилучья — 32 см. Полиуретановые колесики мягко ездят по покрытию пола, не царапая его и не создавая шума.

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Высота1150 мм
  • Высота до сиденья450/545 мм
  • Глубина690 мм
  • Вес13.6 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки15 кг

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