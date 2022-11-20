Характеристики товара
Описание
Игровое компьютерное кресло с продуманной формой сиденья и спинки, которое позволяет проводить долгое время за экраном компьютера. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах. Кресло укомплектовано мягким подголовником для поддержки шеи.
Механизм качания TopGun с системой регулировки по высоте газ лифт II класса позволяет точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения.
Отличную устойчивость креслу придает широкий радиус пятилучья — 32 см. Полиуретановые колесики мягко ездят по покрытию пола, не царапая его и не создавая шума.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Высота1150 мм
- Высота до сиденья450/545 мм
- Глубина690 мм
- Вес13.6 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветкрасный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки15 кг