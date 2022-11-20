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Кресло игровое TopChairs Concorde синее

13 оценок

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Кресло игровое TopChairs Macan серое

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты:

Вес брутто: 15

Объем: 0,122

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Основные характеристики

  • Высота1150 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина690 мм
  • Вес13.6 кг
  • Страна изготовленияКитай

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