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Кресло игровое TopChairs Continental черное

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Кресло игровое TopChairs Cherokee синее

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 81*34*64,5

Вес брутто: 17 кг

Объем: 0,177 м3

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина650 мм
  • Вес15.5 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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