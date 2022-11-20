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Кресло игровое TopChairs Corvette красное

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Кресло игровое TopChairs Renegade серое

Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с продуманной формой сиденья и спинки, которое позволяет проводить долгое время за экраном компьютера. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.
Механизм качания TopGun с системой регулировки по высоте газ лифт III класса и регулируемые подлокотники позволяют точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения.
Кресло укомплектовано ортопедическими подушками для поддержки шеи и пояса, каждая из которых может быть настроена так, как вам захочется. Механизм регулировки угла наклона спинки от 90 до 180 градусов позволяет подобрать максимально комфортное положение.
Отличную устойчивость креслу придает широкий радиус пятилучья - 35 см. Полиуретановые колесики мягко ездят по покрытию пола, не царапая его и не создавая шума.

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Основные характеристики

  • Высота1350 мм
  • Высота до сиденья460/555 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес18 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки845 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки280 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки20 кг

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