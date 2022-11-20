Характеристики товара
Описание
Игровое компьютерное кресло с продуманной формой сиденья и спинки, которое позволяет проводить долгое время за экраном компьютера. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах
|Высота до сиденья min
|-
|460 мм
|Высота до сиденья max
|-
|555 мм
|Высота спинки от сиденья min
|-
|1270 мм
|Высота спинки от сиденья max
|-
|1370 мм
|Радиус пятилучья
|-
|350 мм
|Материал обивки
|-
|экокожа
|Материал роликов
|-
|полиуретан
|Механизм качания
|-
|Топ-ган
|Подголовник
|-
|да
|Подлокотники
|-
|да
|Регулируемые подлокотники
|-
|да
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 84,5*65*28
Вес брутто: 20 кг
Объем: 0,155 м3
Основные характеристики
- Высота1350 мм
- Ширина640 мм
- Глубина530 мм
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветзеленый