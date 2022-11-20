Кресло игровое TopChairs Corvette зеленое

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Chilli Q, молочный шоколад велюр/ черный каркас
Стул Chilli Q, молочный шоколад велюр/ черный каркас
Следующий Стул Chilli Q, оливковый велюр/ черный каркас
Стул Chilli Q, молочный шоколад велюр/ черный каркас

Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с продуманной формой сиденья и спинки, которое позволяет проводить долгое время за экраном компьютера. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах

Высота до сиденья min-460 мм
Высота до сиденья max-555 мм
Высота спинки от сиденья min-1270 мм
Высота спинки от сиденья max-1370 мм
Радиус пятилучья-350 мм
Материал обивки-экокожа
Материал роликов-полиуретан
Механизм качания-Топ-ган
Подголовник-да
Подлокотники-да
Регулируемые подлокотники-да


1 коробка / 1 шт.
Габариты: 84,5*65*28
Вес брутто: 20 кг
Объем: 0,155 м3


Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1350 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина530 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветзеленый

Другие товары из раздела

Стул Chilli Q, оранжевый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Chilli Q, оранжевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 400
Оптовая цена
5

Стул Chilli Q, оранжевый велюр/ черный каркас

В наличии 2 шт.
Стул Chilli Q, розовый велюр/ белый каркасНастоящее фото товара Стул Chilli Q, розовый велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 400
Оптовая цена
8

Стул Chilli Q, розовый велюр/ белый каркас

Стул Chilli Q, розовый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Chilli Q, розовый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 400
Оптовая цена
11

Стул Chilli Q, розовый велюр/ черный каркас

В наличии 94 шт.
Кресло Ева HRНастоящее фото товара Кресло Ева HR, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена
12

Кресло Ева HR

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
6

Чехол для стола 01

Настоящее фото товара Чехол для стола 02, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
12

Чехол для стола 02

Настоящее фото товара Чехол для стола 09, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
13

Чехол для стола 09

Настоящее фото товара Чехол для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
5

Чехол для стола 10

Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
5

Чехол для стола 19

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
9

Чехол для стола 05, бежевый

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1800x800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Чехол для стола 01, 1800x800, черный