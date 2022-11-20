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Кресло игровое TopChairs Impala синее

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Кресло игровое TopChairs Impala красное

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 81*65*28

Вес брутто: 17

Объем: 0,147

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Основные характеристики

  • Высота1260 мм
  • Ширина680 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес15 кг
  • Цветсиний, черный
  • Страна изготовленияКитай

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