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Кресло игровое TopChairs Macan серое

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Кресло игровое TopChairs Genesis черное

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 72*32,5*59

Вес брутто: 16 кг

Объем: 0,164 м3

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Основные характеристики

  • Высота1230 мм
  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Вес14.5 кг

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