Характеристики товара
Описание
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 72*32,5*59
Вес брутто: 16 кг
Объем: 0,164 м3
Основные характеристики
- Высота1230 мм
- Ширина660 мм
- Глубина700 мм
- Вес14.5 кг
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1 коробка / 1 шт.
Габариты: 72*32,5*59
Вес брутто: 16 кг
Объем: 0,164 м3
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