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Кресло игровое TopChairs Maybach черно/красное

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Кресло игровое TopChairs Maybach черное

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты:

Вес брутто: 21 кг

Объем: 0,177 м3

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Основные характеристики

  • Высота1350 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес19.5 кг
  • Цветкрасный, черный
  • Страна изготовленияКитай

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