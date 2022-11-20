Характеристики товара
Описание
1 коробка / 1 шт.
Габариты:
Вес брутто: 21 кг
Объем: 0,177 м3
Основные характеристики
- Высота1350 мм
- Ширина640 мм
- Глубина530 мм
- Вес19.5 кг
- Цветкрасный, черный
- Страна изготовленияКитай
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1 коробка / 1 шт.
Габариты:
Вес брутто: 21 кг
Объем: 0,177 м3
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