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Кресло игровое TopChairs Phantom черное

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Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с продуманной формой сиденья и спинки, которое позволяет проводить долгое время за экраном компьютера. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.

Механизм качания TopGun с системой регулировки по высоте газ лифт III класса позволяет точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения.

Отличную устойчивость креслу придает широкий радиус пятилучья - 35 см. Полиуретановые колесики мягко ездят по покрытию пола, не царапая его и не создавая шума.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Высота1230 мм
  • Глубина680 мм
  • Вес15.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки810 мм
  • Высота упаковки340 мм
  • Глубина упаковки640 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки17 кг

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