Характеристики товара
Описание
Игровое компьютерное кресло с продуманной формой сиденья и спинки, которое позволяет проводить долгое время за экраном компьютера. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.
Механизм качания TopGun с системой регулировки по высоте газ лифт III класса позволяет точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения.
Отличную устойчивость креслу придает широкий радиус пятилучья - 35 см. Полиуретановые колесики мягко ездят по покрытию пола, не царапая его и не создавая шума.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Высота1230 мм
- Глубина680 мм
- Вес15.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки810 мм
- Высота упаковки340 мм
- Глубина упаковки640 мм
- Объём упаковки0.18 м3
- Вес упаковки17 кг