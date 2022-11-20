Кресло игровое TopChairs Racer черно-красное

13 оценок

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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.
Габариты:85*65*32
Вес брутто: 25 кг
Объем: 0,2 м3


Спортивное компьютерное кресло для долгой работы или игры

Высота до сиденья min-460 мм
Высота до сиденья max-560 мм
Высота спинки от сиденья-790 мм
Ширина сиденья-400 мм
Глубина сиденья-530 мм
Материал обивки-экокожа
Материал подлокотников-пластик
Материал крестовины-пластик
Механизм качания-Топ-ган
Подголовник-да
Тип подголовника-Не регулируемый
Подлокотники-да
Регулируемые подлокотники-да



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Основные характеристики

  • Высота1350 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина530 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветкрасный, черный

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