Характеристики товара
Описание
1 коробка / 1 шт.
Габариты:85*65*32
Вес брутто: 25 кг
Объем: 0,2 м3
Спортивное компьютерное кресло для долгой работы или игры
|Высота до сиденья min
|-
|460 мм
|Высота до сиденья max
|-
|560 мм
|Высота спинки от сиденья
|-
|790 мм
|Ширина сиденья
|-
|400 мм
|Глубина сиденья
|-
|530 мм
|Материал обивки
|-
|экокожа
|Материал подлокотников
|-
|пластик
|Материал крестовины
|-
|пластик
|Механизм качания
|-
|Топ-ган
|Подголовник
|-
|да
|Тип подголовника
|-
|Не регулируемый
|Подлокотники
|-
|да
|Регулируемые подлокотники
|-
|да
Основные характеристики
- Высота1350 мм
- Ширина640 мм
- Глубина530 мм
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветкрасный, черный