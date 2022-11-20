Характеристики товара
Описание
Игровое компьютерное кресло с эргономичной формой сиденья и спинки, которое позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.
Кресло укомплектовано мягким подголовником для поддержки шеи, обивка выполнена из качественной экокожи. Пластиковые подлокотники выполнены с мягкими накладками для максимального комфорта. Механизм качания TopGun с системой регулировки по высоте газлифт III класса позволяет точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения.
Основные характеристики
- Высота1160 мм
- Высота до сиденья410/500 мм
- Ширина580 мм
- Глубина700 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Вес13.5 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Допустимая нагрузка120
- Цветкрасный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки285 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки15 кг