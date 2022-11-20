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Кресло игровое TopChairs Racer Lighti черное с красным - фото 1Кресло игровое TopChairs Racer Lighti черное с красным - фото 2Кресло игровое TopChairs Racer Lighti черное с красным - фото 3Кресло игровое TopChairs Racer Lighti черное с красным - фото 4Кресло игровое TopChairs Racer Lighti черное с красным - фото 5Кресло игровое TopChairs Racer Lighti черное с красным - фото 6Кресло игровое TopChairs Racer Lighti черное с красным - фото 7

Кресло игровое TopChairs Racer Lighti черное с красным

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с эргономичной формой сиденья и спинки, которое позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.
Кресло укомплектовано мягким подголовником для поддержки шеи, обивка выполнена из качественной экокожи. Пластиковые подлокотники выполнены с мягкими накладками для максимального комфорта. Механизм качания TopGun с системой регулировки по высоте газлифт III класса позволяет точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения.

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Основные характеристики

  • Высота1160 мм
  • Высота до сиденья410/500 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина700 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Вес13.5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки285 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки15 кг

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