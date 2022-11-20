Кресло игровое TopChairs Racer Midi черно-синее

5 оценок

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Кресло игровое TopChairs Racer Midi черно-синее

4.7
13 990 ₽16 990 ₽
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Кресло игровое TopChairs Racer Midi черно-красное
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Кресло игровое TopChairs Camaro красное

Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с эргономичной формой сиденья и спинки, которое позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 77*32,5*58

Вес брутто: 15 кг

Объем: 0,145 м3

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Основные характеристики

  • Высота1160 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота до сиденья430/525 мм
  • Вес13.75 кг
  • Материал каркасапластик, металл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Страна изготовленияКитай

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