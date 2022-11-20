Игровое компьютерное кресло с эргономичной формой сиденья и спинки, которое позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 77*32,5*58
Вес брутто: 15 кг
Объем: 0,145 м3
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Стул ученический LP/1.1
Стул ученический LP/1.1 max
Стул ученический LP/3
Стул ученический LP/5
Стул ученический LP/5.1
Стационарные опоры для офисных кресел