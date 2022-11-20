Кресло игровое TopChairs Racer Midi черное

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло игровое TopChairs Racer Midi черное

4.2
13 990 ₽16 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кресло игровое TopChairs Racer Premium синее
Кресло игровое TopChairs Racer Premium синее
Следующий Кресло игровое TopChairs Racer Midi черно-красное
Кресло игровое TopChairs Racer Midi черно-красное

Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с эргономичной формой сиденья и спинки, которое позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 77*32,5*58

Вес брутто: 15 кг

Объем: 0,145 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1160 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота до сиденья430/525 мм
  • Вес13.75 кг
  • Материал каркасапластик, металл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
135Хит

Стол Лидер 1

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Стул MEDALIONНастоящее фото товара Стул MEDALION, произведённого компанией ChiedoCover
18 290
Оптовая цена
5

Стул MEDALION

Стул BOUTIQUEНастоящее фото товара Стул BOUTIQUE, произведённого компанией ChiedoCover
18 690
Оптовая цена
14

Стул BOUTIQUE

Стул WISHBONE черныйНастоящее фото товара Стул WISHBONE черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
6

Стул WISHBONE черный

Стул OPERA бежевыйНастоящее фото товара Стул OPERA бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
11

Стул OPERA бежевый

Настоящее фото товара Стул OPERA бежевый, рисунок золотистый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
8

Стул OPERA бежевый, рисунок золотистый

Стационарные опоры для офисных креселНастоящее фото товара Стационарные опоры для офисных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
280
Оптовая цена
15

Стационарные опоры для офисных кресел

Обеденная группа Giza Medison PremiumНастоящее фото товара Обеденная группа Giza Medison Premium, произведённого компанией ChiedoCover
101 090
Оптовая цена
15

Обеденная группа Giza Medison Premium

Другие товары из раздела

Кресло игровое TopChairs Racer Midi черно-синееНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Racer Midi черно-синее, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99018
16 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло игровое TopChairs Racer Midi черно-синее

В наличии 13 шт.
Кресло игровое TopChairs Camaro красноеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Camaro красное, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
7

Кресло игровое TopChairs Camaro красное

В наличии 3 шт.
Кресло игровое TopChairs Camaro синееНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Camaro синее, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
10

Кресло игровое TopChairs Camaro синее

Кресло Ева HRНастоящее фото товара Кресло Ева HR, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена
12

Кресло Ева HR

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1909
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2