Игровое компьютерное кресло с эргономичной формой сиденья и спинки, которое позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 77*32,5*58
Вес брутто: 15 кг
Объем: 0,145 м3
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