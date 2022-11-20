Кресло игровое TopChairs Racer Premium синее

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Кресло игровое TopChairs Racer Premium синее

4.4
14 990 ₽24 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с продуманной формой сиденья и спинки, которое позволяет проводить долгое время за экраном компьютера. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.

Механизм мультиблок с системой регулировки по высоте газ лифт III класса позволяет позволяет точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения.

Кресло укомплектовано ортопедическими подушками для поддержки шеи и пояса, каждая из которых может быть настроена так, как вам захочется.

У этой модели кресла регулируемые удобные подлокотники, а также мягкий подголовник, который снимет напряжение с шеи при посадке.

Отличную устойчивость креслу придает широкий радиус пятилучья - 35 см. Полиуретановые колесики мягко ездят по покрытию пола, не царапая его и не создавая шума.

Спинка кресла раскладывается до 180° всего одним движением. Механизм позволяет фиксировать угол наклона спинки в нескольких положениях.

1 коробка / 1 шт.
Габариты:85*65*32
Вес брутто: 25 кг
Объем: 0,2 м3

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Основные характеристики

  • Высота1400 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Вес23 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань
  • Страна изготовленияКитай

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