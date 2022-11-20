Игровое компьютерное кресло с эргономичной формой сиденья и спинки, которое позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.
1 коробка / 1 шт.
Габариты:77*28,5*59
Вес брутто: 15,5 кг
Объем: 0,129 м3
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Стул Eames S/EMS, кремовый
Стул Eames S/EMS, красный
Стул Eames S/EMS, коричневый
Стул Eames S/EMS, зеленый
Стул Роквелл
Стационарные опоры для офисных кресел
Кресло игровое TopChairs Cayenne зеленое
Кресло игровое TopChairs Cayenne желтое
Кресло игровое TopChairs Corvette желтое
Кресло Рисмер
Стол Лидер 2