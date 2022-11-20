Кресло игровое TopChairs Renegade красное

15 оценок

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Кресло игровое TopChairs Renegade красное

4.8
9 990 ₽14 990 ₽
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Кресло игровое TopChairs Renegade синее

Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с эргономичной формой сиденья и спинки, которое позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.

1 коробка / 1 шт.

Габариты:77*28,5*59

Вес брутто: 15,5 кг

Объем: 0,129 м3

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Основные характеристики

  • Высота1090/1190 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина700 мм
  • Вес14 кг
  • Материал столешницыпластик, металл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Страна изготовленияКитай

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