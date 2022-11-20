Характеристики товара
Описание
Игровое компьютерное кресло с эргономичной формой сиденья и спинки, которое позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах. Кресло укомплектовано мягким подголовником для поддержки шеи.
Основные характеристики
- Высота1190 мм
- Высота до сиденья430/525 мм
- Ширина620 мм
- Глубина720 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Вес14 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки285 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Вес упаковки15.50 кг