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Кресло игровое TopChairs Renegade серое

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Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с эргономичной формой сиденья и спинки, которое позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах. Кресло укомплектовано мягким подголовником для поддержки шеи.

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Основные характеристики

  • Высота1190 мм
  • Высота до сиденья430/525 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина720 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Вес14 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки285 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки15.50 кг

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