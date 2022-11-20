Игровое компьютерное кресло с эргономичной формой сиденья и спинки, которое позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.
1 коробка / 1 шт.
Габариты:77*28,5*59
Вес брутто: 15,5 кг
Объем: 0,129 м3
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Стул Eames S/EMS, темно-серый
Стул Eames S/EMS, серый
Стул Eames S/EMS, светло-серый
Стул Eames S/EMS, оранжевый
Стул Eames S/EMS, лимонный
Стационарные опоры для офисных кресел