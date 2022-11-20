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Кресло игровое TopChairs Skyline камуфляж

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Кресло игровое TopChairs Impala синее

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 77*32,5*64,5

Вес брутто: 17 кг

Объем: 0,161 м3

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Основные характеристики

  • Высота1230 мм
  • Ширина660 мм
  • Глубина720 мм
  • Вес15.5 кг
  • Страна изготовленияКитай

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