Характеристики товара
Описание
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 77*32,5*64,5
Вес брутто: 17 кг
Объем: 0,161 м3
Основные характеристики
- Высота1230 мм
- Ширина660 мм
- Глубина720 мм
- Вес15.5 кг
- Страна изготовленияКитай
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1 коробка / 1 шт.
Габариты: 77*32,5*64,5
Вес брутто: 17 кг
Объем: 0,161 м3
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