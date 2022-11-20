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Кресло игровое TopChairs Sprinter синее

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Кресло игровое TopChairs Sprinter красное

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 77*28,5*59

Вес брутто: 16 кг

Объем: 0,129 м3

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Основные характеристики

  • Высота1190 мм
  • Ширина645 мм
  • Глубина700 мм
  • Вес14.5 кг
  • Цветсиний, черный
  • Страна изготовленияКитай

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