Характеристики товара
Описание
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 77*28,5*59
Вес брутто: 16 кг
Объем: 0,129 м3
Основные характеристики
- Высота1190 мм
- Ширина645 мм
- Глубина700 мм
- Вес14.5 кг
- Цветсиний, черный
- Страна изготовленияКитай
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1 коробка / 1 шт.
Габариты: 77*28,5*59
Вес брутто: 16 кг
Объем: 0,129 м3
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