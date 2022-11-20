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          Фотография Кресло игровое VIKING-8N черный/синий от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Кресло игровое VIKING-8N черный/синий

          4.2
          Оптовая цена
          от 6 190 ₽
          При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Кресло игровое VIKING-8N черный/синий
          Кресло игровое VIKING-8N черный/синий
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          Кресло игровое VIKING-8N черный/синий

          4.2
          6190 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина770 мм
          • Ширина655 мм
          • Высота до сиденья495/615 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Вес14.6 кг
          • Материал сиденьяэкокожа/ ткань
          • Высота1130/1250 мм

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