Кресло игровое VIKING-8N черный/желтый

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло игровое VIKING-8N черный/желтый

4.2
6 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кресло игровое VIKING-8N черный/оранжевый
Кресло игровое VIKING-8N черный/оранжевый
Следующий Кресло CH-330M без подлокотников, серо-голубой
Кресло CH-330M без подлокотников, серо-голубой

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 82,5*32*67 см

Вес брутто: 16,3кг

Объем: 0,177

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1130/1250 мм
  • Глубина770 мм
  • Ширина655 мм
  • Высота до сиденья495/615 мм
  • Вес14.6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Цветжелтый, черный

С этим товаром покупают

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59011
2 890 ₽
135Хит

Стол Лидер 1

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Настоящее фото товара Письменный стол Моултри орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
14

Письменный стол Моултри орех

Стул CHILLI синийНастоящее фото товара Стул CHILLI синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 600
Оптовая цена
13

Стул CHILLI синий

Стул CHILLI серый, черный каркасНастоящее фото товара Стул CHILLI серый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 600
Оптовая цена
10

Стул CHILLI серый, черный каркас

Стул CHILLI бургундиНастоящее фото товара Стул CHILLI бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
4 600
Оптовая цена
7

Стул CHILLI бургунди

Стул CHILLI зеленыйНастоящее фото товара Стул CHILLI зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 600
Оптовая цена
11

Стул CHILLI зеленый

Стационарные опоры для офисных креселНастоящее фото товара Стационарные опоры для офисных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
280
Оптовая цена
15

Стационарные опоры для офисных кресел

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
6

Кресло CH-330M без подлокотников, молочный

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
10

Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа серо-голубой

В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
10

Кресло CH-330M без подлокотников, темно-коричневый

Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
5

Кресло CH-330M без подлокотников, малиновый

Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, песочный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
5

Кресло CH-330M без подлокотников, песочный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
12

Кресло CH-330M без подлокотников, темно-синий

Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
12

Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа оранжевый

В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа розовый Linkoln, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
6

Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа розовый Linkoln

В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, розовый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
14

Кресло CH-330M без подлокотников, розовый вельвет

Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
11

Кресло CH-330M без подлокотников, оранжевый

В наличии 29 шт.