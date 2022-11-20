Товар в корзине. Перейти
Кресло Илобу, темно-серое - фото 1Кресло Илобу, темно-серое - фото 2Кресло Илобу, темно-серое - фото 3

Кресло Илобу, темно-серое

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Лейден, черное
Кресло Лейден, черное
Следующий Кресло Дирборн, белый лебедь
Кресло Лейден, черное

Характеристики товара

Описание

Абсолютно эргономичное кресло Илобу для дома и офиса воплотит Вашу мечту о комфорте в реальность.

Персональные регулировки с учетом анатомических особенностей обеспечивают максимальную адаптацию к телу и его поддержку в правильном положении. Каждое кресло прошло необходимые испытания на прочность, опрокидывание, износостойкость.

Надежность и безопасность в эксплуатации подтверждена европейскими сертификатами качества. Утонченный великолепный дизайн идеально подойдет к любому интерьеру. Кресло Илобу - лучшая инвестиция в себя и свое будущее!

При использовании зеркального литого пятилучия с округленным сечением лучей - применяется газлифт 85/70, а в случае с прямоугольным сечением лучей - применяется газлифт 85/90.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1241/1351 мм
  • Высота до сиденья494/604 мм
  • Ширина690 мм
  • Вес25 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки25 кг

Похожие товары

Кресло Дирборн, белый лебедьНастоящее фото товара Кресло Дирборн, белый лебедь, произведённого компанией ChiedoCover
от41 388
Оптовая цена
13

Кресло Дирборн, белый лебедь

Кресло Дирборн, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Дирборн, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от41 388
Оптовая цена
7

Кресло Дирборн, бежевое

Кресло игровое TopChairs Renegade черноеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Renegade черное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99047
14 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло игровое TopChairs Renegade черное

В наличии 95 шт.
Кресло компьютерное детское Умка, абстракция оранжевыйНастоящее фото товара Кресло компьютерное детское Умка, абстракция оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39033
4 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло компьютерное детское Умка, абстракция оранжевый

Кресло офисное Марк, экокожа кремовыйНастоящее фото товара Кресло офисное Марк, экокожа кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
12

Кресло офисное Марк, экокожа кремовый

Кресло офисное Марк, экокожа черныйНастоящее фото товара Кресло офисное Марк, экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
5

Кресло офисное Марк, экокожа черный

Кресло офисное Чарли М, экокожа ткань черныйНастоящее фото товара Кресло офисное Чарли М, экокожа ткань черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
14

Кресло офисное Чарли М, экокожа ткань черный

Кресло офисное Чарли, экокожа/ ткань черныйНастоящее фото товара Кресло офисное Чарли, экокожа/ ткань черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
8

Кресло офисное Чарли, экокожа/ ткань черный

Кресло компьютерное Сеймур, сетка черный/ крестовина пластикНастоящее фото товара Кресло компьютерное Сеймур, сетка черный/ крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
10

Кресло компьютерное Сеймур, сетка черный/ крестовина пластик

Кресло компьютерное Сеймур, экокожа черный/ крестовина пластикНастоящее фото товара Кресло компьютерное Сеймур, экокожа черный/ крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
10

Кресло компьютерное Сеймур, экокожа черный/ крестовина пластик

Варианты покрытия

Кресло Илобу, темно-серое - покрытие в цвете Алюминивое литое с прямоугольным сечение лучейАлюминивое литое с прямоугольным сечение лучей
Кресло Илобу, темно-серое - покрытие в цвете Зеркальное литоеЗеркальное литое
Кресло Илобу, темно-серое - покрытие в цвете Пластиковое с треугольным сечением лучейПластиковое с треугольным сечением лучей
Кресло Илобу, темно-серое - покрытие в цвете Пластиковое с прямоугольным сечением лучейПластиковое с прямоугольным сечением лучей
Кресло Илобу, темно-серое - покрытие в цвете Мульти блок со слайдеромМульти блок со слайдером
Кресло Илобу, темно-серое - покрытие в цвете Мультиблок без слайдеромМультиблок без слайдером
Кресло Илобу, темно-серое - покрытие в цвете ТопганТопган
Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло компьютерное Сеймур, экокожа черный/ крестовина хромНастоящее фото товара Кресло компьютерное Сеймур, экокожа черный/ крестовина хром, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
14

Кресло компьютерное Сеймур, экокожа черный/ крестовина хром

Кресло офисное Слайс, ткань серыйНастоящее фото товара Кресло офисное Слайс, ткань серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
11

Кресло офисное Слайс, ткань серый

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

С этим товаром покупают
Стул Самба М Настоящее фото товара Стул Самба М , произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
6

Стул Самба М

Кресло Варна на газлифте с двумя подушкамиНастоящее фото товара Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена
5

Кресло Варна на газлифте с двумя подушками

Кресло для офиса ПАУК, салатовыйНастоящее фото товара Кресло для офиса ПАУК, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
5

Кресло для офиса ПАУК, салатовый

Ортопедическое кресло ДижонНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Дижон, произведённого компанией ChiedoCover
от45 590
Оптовая цена
12

Ортопедическое кресло Дижон

Стул Авранш, коричневыйНастоящее фото товара Стул Авранш, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена
12

Стул Авранш, коричневый

В наличии 1 шт.
Стул Йорк бежевыйНастоящее фото товара Стул Йорк бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
12

Стул Йорк бежевый

Стул Абонданс, кремовыйНастоящее фото товара Стул Абонданс, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена
15

Стул Абонданс, кремовый