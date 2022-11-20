Характеристики товара
Описание
Стильный дизайн с легкими нотками футуристичности и поражающая воображение эргономика, которая позволит вам по-настоящему расслабиться в любой ситуации, все это – кресло Imola: смелое, яркое решение для дома и офиса, способное преобразить даже самый простой и сдержанный интерьер, превратив его в современное пространство «с изюминкой»
Высокая изогнутая спинка и приподнятое вверх сиденье словно приглашают вас присесть и самостоятельно оценить непревзойденный комфорт кресла Imola.Чаша кресла обита прессованной кожей и установлена на устойчивой «четырехпалой ножке»
Подарите себе незабываемое ощущение легкости и релаксации, как будто законы гравитации над вами больше не властны, вместе с креслом Imola!
Основные характеристики
- Высота1070 мм
- Ширина895 мм
- Глубина880 мм
- Высота до сиденья390 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьякожа
- Максимальная нагрузка250 кг