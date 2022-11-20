Характеристики товара
Описание
Элегантное, комфортное кресло с фактурой плетеный ротанг. Выполнено из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика. Благодаря отсутствию металла устойчиво к коррозии и легкое для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы. Мягкая подушка, с долговечным наполнителем, в комплекте.
Вес: 8,2кг.
Размеры упаковки: 69х57х33см.
Основные характеристики
- Высота885 мм
- Ширина630 мм
- Длина630 мм
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольяметалл