Товар в корзине. Перейти
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое - фото 1

Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный пластиковый KOMFORT
Стол обеденный пластиковый KOMFORT
Следующий Комплект мебели под ротанг LUX 2
Стол обеденный пластиковый KOMFORT

Популярные варианты ткани

Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое - ткань в цвете 1000-9051000-905
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое - ткань в цвете 1000-5131000-513
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое - ткань в цвете 1000-1071000-107
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое - ткань в цвете 1000-0001000-000
Смотреть полный каталог тканей

Характеристики товара

Описание

Элегантное, комфортное кресло с фактурой плетеный ротанг. Выполнено из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика. Благодаря отсутствию металла устойчиво к коррозии и легкое для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы. Мягкая подушка, с долговечным наполнителем, в комплекте.

Вес: 8,2кг.
Размеры упаковки: 69х57х33см.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота885 мм
  • Ширина630 мм
  • Длина630 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольяметалл

Похожие товары

Плетеное стул-кресло Пеланги К браунНастоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К браун, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
15

Плетеное стул-кресло Пеланги К браун

Плетеное стул-кресло Пеланги К коньякНастоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
7

Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк

Настоящее фото товара Кресло подвесное SIESTA2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
12

Кресло подвесное SIESTA2

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
10

Подвесное 1-местное кресло BEND

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND3, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
5

Подвесное 1-местное кресло BEND3

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена
14

Подвесное 1-местное кресло VEIL

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло MALTA, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
13

Подвесное 1-местное кресло MALTA

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL2, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена
11

Подвесное 1-местное кресло VEIL2

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло CAPONE, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
15

Подвесное 1-местное кресло CAPONE

Настоящее фото товара Кресло подвесное Habitation, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
11

Кресло подвесное Habitation, плетеное

С этим товаром покупают
Новогодний чехол на стул 02Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена
7

Новогодний чехол на стул 02

Консоль БистерсНастоящее фото товара Консоль Бистерс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
6

Консоль Бистерс

Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
14

Стол Монмут

Настоящее фото товара Кресло Войд, произведённого компанией ChiedoCover
от26 690
Оптовая цена
11

Кресло Войд

Настоящее фото товара Кресло Вейл, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
15

Кресло Вейл

Другие товары из разделасезонные товары
Стул складной Тунга, без отделкиНастоящее фото товара Стул складной Тунга, без отделки, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
9

Стул складной Тунга, без отделки

Стул складной Тунга, орехНастоящее фото товара Стул складной Тунга, орех, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
12

Стул складной Тунга, орех

Качели ЭстерНастоящее фото товара Качели Эстер, произведённого компанией ChiedoCover
от39 190
Оптовая цена
14

Качели Эстер

Кресло садовое АмериканоНастоящее фото товара Кресло садовое Американо, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
13

Кресло садовое Американо

Кресло лежак АстридНастоящее фото товара Кресло лежак Астрид, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
14

Кресло лежак Астрид