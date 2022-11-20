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Кресло из искусственного ротанга Сильвер

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Шезлонг из Ротанга Клеопатра

Характеристики товара

Описание

Этот стул отличает облегченной алюминиевой рамкой которая повторяет вид красного бамбука с искусно сплетенными темно-коричневыми посадочными местами ротанга. Изогнутая спинка вместе с сиденьями из ротанга помогает вам чувствовать себя комфортно. Поперечные скобы обеспечивают дополнительную стабильность. Защитные пластиковые ножки предотвращают повреждение напольного покрытия. Рама сконструирована для всепогодного использования позволяя эту мебель применять как на закрытых, так и на открытых площадках. Для долговечности следует позаботиться о защите от длительных периодов влажной погоды.

Размер
W60xD70xH90 см

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина700 мм

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