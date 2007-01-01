Характеристики товара
Описание
Кресло из натуральной кожи, с пружинным блоком, имеет газлифт 4 класса, усиленный механизм качания, хромированные детали – первое, что привлекает внимание.
Кресло рассчитанно на нагрузку до 250 кг! Справиться с этой задачей помогают усиленный механизм качания с толщиной металла до 4,5 мм, прочный газпатрон высшего 4-го класса с увеличенным диаметром цилиндра - 7 см, массивный каркас из фанеры толщиной 16 мм, надежные и прочные металлические подлокотники и основание.
В сиденье кресла встроен пружинный блок - конструкция из стальных независимых пружин, предназначенная для лучшей амортизации. Благодаря пружинным блокам мебель «не проседает» в процессе эксплуатации, комфортна и функциональна. Также в набивке использован поролон высокой плотности - это обеспечивает оптимальную поддержку пользователя и препятствует "проминанию" сиденья в ходе эксплуатации.
Обивка кресла выполнена из натуральной кожи класса "люкс" - прочного и эластичного материала с высокой степенью воздухопроницаемости.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Премиальный дизайн кресла подчёркнут качественными хромированными деталями.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина725 мм
- Высота1190/1290 мм
- Ширина сиденья610 мм
- Глубина сиденья610 мм
- Высота до сиденья550/650 мм
- Материалметалл, хромированный металл
- Материал сиденьянатуральная кожа
- Цветчерный
- Обивканатуральная кожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки34.87 кг
- Объём упаковки0.32 м3
- Изделия стопируютсяНет