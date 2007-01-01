Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло из натуральной кожи Domain, черный
Кресло из натуральной кожи Domain, черный
12 оценок
51 090
Кресло из натуральной кожи Domain, черный - фото 1Кресло из натуральной кожи Domain, черный - фото 2Кресло из натуральной кожи Domain, черный - фото 3Кресло из натуральной кожи Domain, черный - фото 4Кресло из натуральной кожи Domain, черный - фото 5Кресло из натуральной кожи Domain, черный - фото 6Кресло из натуральной кожи Domain, черный - фото 7Кресло из натуральной кожи Domain, черный - фото 8
NEW

Кресло из натуральной кожи Domain, черный

Артикул: CH-083-885
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина725 мм
  • Высота1190/1290 мм
  • Ширина сиденья610 мм
  • Глубина сиденья610 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Кресло из натуральной кожи, с пружинным блоком, имеет газлифт 4 класса, усиленный механизм качания, хромированные детали – первое, что привлекает внимание.

Кресло рассчитанно на нагрузку до 250 кг! Справиться с этой задачей помогают усиленный механизм качания с толщиной металла до 4,5 мм, прочный газпатрон высшего 4-го класса с увеличенным диаметром цилиндра - 7 см, массивный каркас из фанеры толщиной 16 мм, надежные и прочные металлические подлокотники и основание.
В сиденье кресла встроен пружинный блок - конструкция из стальных независимых пружин, предназначенная для лучшей амортизации. Благодаря пружинным блокам мебель «не проседает» в процессе эксплуатации, комфортна и функциональна. Также в набивке использован поролон высокой плотности - это обеспечивает оптимальную поддержку пользователя и препятствует "проминанию" сиденья в ходе эксплуатации.
Обивка кресла выполнена из натуральной кожи класса "люкс" - прочного и эластичного материала с высокой степенью воздухопроницаемости.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Премиальный дизайн кресла подчёркнут качественными хромированными деталями.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина725 мм
  • Высота1190/1290 мм
  • Ширина сиденья610 мм
  • Глубина сиденья610 мм
  • Высота до сиденья550/650 мм
  • Материалметалл, хромированный металл
  • Материал сиденьянатуральная кожа
  • Цветчерный
  • Обивканатуральная кожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки34.87 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

